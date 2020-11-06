«Ее нет второй день». В Прикамье пропала 14-летняя школьница

Фото: поисковый отряд Регион59.

14-летняя Виолетта живет в Верещагино на улице Ленина, 31. В среду, 4 ноября, школьница ушла из дома, и ее до сих пор не могут найти.

Виолетту Печенкину ищет полиция. К ее поискам подключились волонтеры из поискового отряда Регион59.

Рост девочки примерно 165 сантиметров, она худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые, мелированные ниже плеч.

Была одета в парку голубого цвета с капюшоном с синими рукавами, серую шапку, черные джинсы, серый шарф, на ногах черные ботинки. С собой был телефон HONOR 7.

Всех, кому что-либо известно, где может находиться пропавшая девочка, просят сообщить по следующим телефонам: телефонам: - 02, 102 - полиция; - 112 - ЕДДС; - +7(342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь; - 8-922-31-41-112- волонтёры; - 8-958-24-41-284- инфорг Юлия.