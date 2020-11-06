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- По предварительным прогнозам, с 11 ноября в Пермском крае установится зимний характер погоды, - предупреждают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже сегодня, в пятницу, погода начала меняться: воздух в Перми днем еще прогреется до +4 градусов, но заглянувший к нам с Баренцева моря циклон принесет дожди, а на севере края – мокрый снег.

В субботу, 7 ноября, может немного потеплеть – в краевом центре дневная температура повысится до +5 градусов. Осадки сохранятся. Но в ночь на 8 ноября начнется похолодание. Ночные заморозки грозят гололедицей на дорогах.

В воскресенье ветер усилится, а воздух днем в Перми не прогреется выше +4 градусов. По-прежнему будет дождливо, но возможны прояснения.

В начале следующей недели синоптики прогнозируют установление «минусовой» погоды.

- Пермский край в начале следующей недели по-прежнему останется во власти циклона, но за счет затока холода воздушная масса будет постепенно иссушаться, - сообщают пермские метеорологи. - 9 ноября днем будет от -2 до +2 градусов, но уже 10 ноября дневная температура будет от -4 до -1 градуса.