В Перми окончены поиски пропавшего восьмилетнего мальчика

Пропавшего мальчика искали перепуганные родители, волонтеры и полицейские. Фото: архив "КП"

«Найдись, малыш!», «Может засиделся у друзей?», «Найдись, пожалуйста, пусть все будет хорошо!», «Найдись живым!», - переживали пермяки, узнавшие об исчезновении в городе восьмилетнего мальчика.

Второклассник исчез в микрорайоне Садовый днем 5 ноября. Около 15 часов он вышел из дома, и несколько часов после этого родители ничего не знали о его судьбе, поэтому обратились в полицию и к волонтерам.

На поиски пропавшего школьника к дому, где он живет, собрались поисковики-волонтеры. Они осматривали территорию. Правоохранительные органы в это время опрашивали родных и знакомых ребенка.

- Найден, жив, - спустя час с лишним поисков написали волонтеры.

- Ребенок во двор своего дома пришел сам, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – По факту безвестного исчезновения ребенка проводится доследственная проверка. Мальчик найден живым. Сейчас его допрашивают следователи, выясняя обстоятельства исчезновения. На место происшествия выехали не только следователи следственного отдела, но и следователи-криминалисты.

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