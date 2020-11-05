Пермские болельщики снова смогут ходить на спортивные матчи

На региональные турниры болельщиков по-прежнему не допускают. Фото: архив "КП"

В Прикамье болельщикам профессиональных клубов разрешили посещать матчи с 9 ноября. Их количество ограничат - не более 20 % от зрительской вместимости объекта, - сообщает Business Class.

Запрет на посещение матчей для болельщиков введены пермским Минспорта 26 октября, чтобы снизить темпы распространения коронавируса в Пермском крае.

На региональные турниры болельщиков по-прежнему не допускают. Остаются неизменными условия посещения спортивных объектов. Болельщики должны быть в средствах индивидуальной защиты, использовать перчатки и антисептики.

Ближайший матч, на который могут прийти болельщики, - игра молодежной хоккейной команды АК59 с «Дизелистом» из Пензы. Пермский БК «Парма» 22 ноября примет московский ЦСКА, - пишет Business Class.