В Пермском крае возбудили уголовное дело после ДТП, где погибли два фельдшера

В аварии погибли два фельдшера. Профсоюз работников скорой помощи ГБУЗ ПК КГССМП

Следователи Главного следственного управления ГУВД по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два фельдшера.

Напомним, утром 5 ноября разлетелась ужасная новость, что в Ординском районе в 9 часов утра случилось серьезное ДТП. Около деревни Курилово грузовик «Хендай» столкнулся с машиной скорой помощи.

- Предварительно установлено, что на 20 км трассы водитель «скорой» по неустановленной причине потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Хендай», - сообщает ГУВД по Пермскому краю.

Два медика погибли. Оба водителя доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». - В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению ДТП, дана правовая оценка действиям всех участников автоаварии.

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