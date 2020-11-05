Прокуратура начала проверку после гибели двоих медиков в Пермском крае

В машине "скорой" погибли два фельдшера.

Прокуратура Ординского района Пермского края организовала проверку после гибели двух фельдшеров скорой помощи.

Напомним, на станцию Ординской скорой помощи поступил вызов, что произошло ДТП, в машине находится пострадавшая беременная женщина. На сутки как раз только заступила бригада: 42-летняя Людмила Громаковская и 34-летний Андрей Батраков. Они сели в машину и помчались к пострадавшей, но так и не доехали. «Скорая» столкнулась с грузовиком. Удар был такой мощный, что машины разбросало на десятки метров друг от друга. Кабину скорой помощи, где находились медики, вдавило до кузова. После удара машина медиков загорелась, выжить удалось только водителю. Он госпитализирован в Ординскую ЦРБ с травмами позвоночника, переломом ребер и ожогами.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем должностным лицам, в том числе подрядным организациям, по реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и благоустройства на данном участке дороги в осенне-зимний период, - сообщает прокуратура Пермского края. - В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.