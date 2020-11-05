В предстоящие выходные в одном из районов Перми отключат холодную воду

- Фото: архив "КП"

В предстоящие выходные и в середине следующей недели компания "Новогор-Прикамье" будет осуществлять планово-ремонтные работы по адресу ул. Дениса Давыдова, 11 А. В связи с этим жители нескольких домов останутся без воды.

В субботу, 7 ноября, c 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

Дениса Давыдова 10, 12, 13, 15, 17, шоссе Космонавтов 197А, Мира 108, 110, 112, 114, 71, 71А, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

В среду, 11 ноября, с 9:00 до 19:00 часов воды не будет по адресам:

Дениса Давыдова 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А.