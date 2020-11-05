Сбербанк соберет предпринимателей Прикамья на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live»

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На форуме, который пройдет в онлайн-формате, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills, психология) будут помогать малому бизнесу стать эффективнее. Также, прямо на мероприятии будет проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей Прикамья. Задача спикеров форума —разобрать реальные кейсы и поделиться с участниками своими инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.

Хедлайнерами форума выступят Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии и Максим Батырев, известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера».

Также для участников форума выступят:

- Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»;

- Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;

- Тимур Соколов, основатель и владелец компании The Team.

Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» доступна по ссылке.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк оказывает максимальную поддержку развитию малого бизнеса в регионах. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялось как можно больше предпринимателей, которые будут эффективно вести свой бизнес. Но, зачастую, для этого им не хватает знаний и реальных практических кейсов. И Сбербанк дает им такую возможность. Бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» - это не просто мероприятие с известными спикерами об эффективных инструментах. Это абсолютно новый формат - на реальных примерах наших клиентов мы сможем разобрать проблемы действующего бизнеса и предложить решения для задач, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно».

Героями бизнес-разборов станут предприниматели Перми, которых предварительно отобрали эксперты, проведя аудит компаний и зафиксировав все проблемные зоны. Прямо в ходе эксперты разберут данные кейсы и дадут полезные рекомендации, которые помогут сделать бизнес лучше и эффективнее.