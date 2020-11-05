«Таких цифр еще не было». В Пермском крае 180 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае на сегодняшний день - 14 406. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае выявили максимальное число заболевших коронавирусом с начала пандемии. Роспотребнадзор сообщает о 180 новых случаях. Большая часть госпитализированы - 119 человек проходят лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае на сегодняшний день - 14 406. Ежесуточный прирост больных - 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,05 (на 4 ноября – 1,05).

Из 180 новых заболевших - 90 мужчин, 89 женщин и 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 27 человек, 81 человек в возрасте 45-65, 71 человек старше 65 лет.