Появились фото с места ДТП, где погибли медики

Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Появились фото ужасной аварии, произошедшей сегодня утром в Ординском районе. В ней погибли два медика, водитель скорой помощи в больнице.

Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Напомним, ДТП случилось в 9 часов. Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком «Хендай». В аварии погибли два фельдшера - 42-летняя женщина и 34-летний мужчина. Медики ехали на вызов к пострадавшей в ДТП женщине.

Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

- Мы понесли невосполнимую утрату. Выражаю, искренние соболезнования родным и близким медицинских работников, - написала на свой странице в instagram и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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