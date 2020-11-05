Рекордные показатели пермского юга. «Ростелеком» завершил строительство оптической сети в 40 малоэтажных населенных пунктах

Фото: «Ростелеком»

Ведущий интернет-провайдер «Ростелеком» обеспечил доступ к современным цифровым услугам для жителей двух тысяч частных домов на юге Пермского края. Для этого связисты построили 75 км оптической сети. Скоростной интернет стал доступен для жителей населенных пунктов - Бардымского, Октябрьского, Чайковского, Чернушинского и Уинского районов.

Петр Козловский, руководитель Пермского филиала «Ростелекома»:

«Оптическую стройку» в малоэтажных населенных пунктах компания ведет в рамках собственных инвестиционных проектов. С заведением современной оптики владельцам частных домов становятся доступны те же сервисы, что и жителям городских квартир. У каждого дома появляется собственная выделенная линия связи, что гарантирует устойчивость сигнала, защищает абонентов от несанкционированного доступа и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг: интернет со скоростью до 200 Мбит/с, видеосерсвис Wink, видеонаблюдение, цифровую телефонию, а также сервисы «Умного дома».

Теперь современные цифровые сервисы стали доступны нескольким тысячам частных домов и не только. Например, в селе Барда к высокоскоростному интернету подключилась местная станция юных техников. Здесь проходят занятия по авиамоделизму, картингу и моделированию. С появлением интернета юные водители начали смотреть мировые гонки, заказывать через интернет нужные детали для своих картов, и теперь всегда на связи со своими педагогами.

Фото: «Ростелеком»

В 2021 году компания «Ростелеком» продолжит работу по строительству оптических линий на юге Прикамья. Так в планах у цифрового провайдера продолжить подключать высокоскоростной интернет в малоэтажных населённых пунктах Чайковского, Чернушинского и Октябрьского районов и начать работы по строительству оптики в населённых пунктах Куединского и Осинского районов Пермского края.