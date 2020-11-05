«Мы понесли невосполнимую утрату». Стали известны подробности ДТП, где погибли два медика

Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком «Хендай». Фото: архив "КП"

В Ординском районе сегодня около 9 часов утра случилось ДТП. Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком «Хендай». В аварии погибли два фельдшера - 42-летняя женщина и 34-летний мужчина.

- Мы понесли невосполнимую утрату, погибли 2 фельдшера бригады СМП, также пострадал водитель кареты Скорой, он госпитализирован, - сообщает Минздрав Пермского края. - Еще одного участника ДТП сейчас госпитализируют. В район ДТП направлены три бригады Скорой медицинской помощи. Выражаю, искренние соболезнования родным и близким медицинских работников.