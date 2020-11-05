- Фото: Василий Вахрин

В четверг, 5 ноября, около 09.00 на 20 км дороги Голдыри-Орда-Октябрьский столкнулись машина скорой помощи и грузовик «Хендай». По предварительным данным, в аварии пострадало 4 человека, в том числе 3 работника скорой медицинской помощи.

- Мы понесли невосполнимую утрату, погибли 2 фельдшера бригады СМП: 42-летняя женщина и 38-летний мужчина. Также пострадал водитель кареты «скорой», он госпитализирован. В район ДТП направлены три бригады скорой медицинской помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким медицинских работников, - написала на свой странице в instagram и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии, - сообщили в пресс0службе ГУ МВД по Пермском краю.