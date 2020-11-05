В ближайшие дни в Пермском крае ожидается гололедица

В Пермском крае пойдут дожди с мокрым снегом. Фото: Василий Вахрин

В ближайшие дни в Пермском крае сухая погода сменится на дожди и мокрый снег. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

5 ноября будет облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшие осадки: мокрый снег, дождь, ночью и утром в отдельных районах гололед, днем по крайнему югу без существенных осадков, на остальной территории небольшие дожди. Ночью и утром на дорогах в отдельных районах гололедица. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –3,+2°, днем 0,+5°.

6 ноября будет облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днем в виде дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью –3,+2°, днем 0,+5°.

7 ноября в большинстве районов небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днем в виде дождя, в горах до умеренных. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью –3,+2°, днем 0,+5°.