«Антирекорд праздничного дня». В Прикамье вновь выросло количество зараженных коронавирусом

Тест на антитела. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У кого-то праздник, а у медиков – тяжелые будни. Сегодня, 4 ноября, в день народного единства, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае поставлен новый антирекорд. Выявлены 176 новых случаев заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 128 – амбулаторно на дому. Таким образом, общее число инфицированных в Прикамье достигло 14 226.

Из 176 новых инфицированных – 66 мужчин, 103 женщины и 7 детей - 5 мальчиков и 2 девочки. Среди взрослых: младше 45 лет – 61 человек, 77 человек в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет.

Напомним, за минувшие сутки из больницы выписаны 105 человека. Общее количество выздоровевших составляет 9283.

Также за прошлые сутки зафиксированы пять смертей от коронавируса, а также три летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 414 человек, и еще 270 инфицированных пациента скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

На сегодня в Пермском крае не осталось ни одной территории, свободной от коронавируса.