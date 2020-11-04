Два пермских памятника вошли в число самых необычных скульптур России

Один из претендентов на победу - «Пермяк солены уши»
Фото: Василий Вахрин
Сервис путешествий «Туту.ру» объявил всероссийский конкурс по определению самых необычных памятников и скульптур страны «СкульпТУТУра». В число претендентов вошли два пермских памятника «Жук-скарабей» и «Пермяк солены уши». Они состязаются с Верблюдом из Челябинска, Клавиатурой из Екатеринбурга, Эчпочмаком из Казани и другими забавными скульптурами.
Победителя выберут с помощью народного голосования.
- Городу или населенному пункту, в котором находится памятник-победитель, мы вручим памятный кубок, а для каждого из участников создаем виртуальные 3D-модели, которые соберем в энциклопедию-путеводитель “100 самых необычных памятников России”, - рассказали организаторы конкурса.