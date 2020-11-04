«Новый рекорд». В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружен в 29 территориях

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки, по данным Роспотребгадзора, новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 29 территориях Пермского края.

- Это новый рекорд по охвату территорий за сутки, - уточнили в ведомстве.

Всего за сутки был зафиксирован 171 случай заражения. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 74 заболевших. Всего сейчас в краевой столице 8459 официально зарегистрированных больных.

На втором месте по заболеваемости Березники – 11 инфицированных за сутки, всего же 816 заболевших. Третью строчку по вчерашним результатам занимают сразу три территории – Пермский район, Чусовой, Кунгур, где обнаружено по 10 заболевших.

9 человек, зараженных COVID-19, обнаружено в Соликамске , 6 - в Чернушке, 5 - в Кудымкаре, 4 - в Октябрьском городском округе.

На сегодняшний день в Пермском крае не осталось ни одной территории, свободной от коронавируса. Общее число зараженных - 14050.