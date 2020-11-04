В День народного единства на пермской телебашне появится праздничная подсветка

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4 ноября с 19.00 до 23.00 на пермской телебашне будет включена праздничная иллюминация. Основной темой подсветки станет российский триколор. Этими же цветами будут украшены телебашни в других городах России.

В связи с ограничениями по коронавирусу День народного единства в Перми в этом году будет проходить в режиме онлайн. Как сообщили в администрации города, состоятся 40 различных мероприятий, в том числе телемарафон «Единство разных на Земле одной» (16+) на телеканале ВЕТТА.

А в киноцентре «Премьер» пройдут онлайн-показы фильмов «Это не навсегда» (12+) и «Время первых» (6+).