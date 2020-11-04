В Интернете появились кадры из фильма «Реальные пацаны против зомби»

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Стало известно, когда на экраны выйдет фильм «Реальные пацаны против зомби», снимавшийся в Перми осенью прошлого года. «Каро-прокат» поставил премьерный показ на 17 декабря. Сюжет комедии - Пермь, оказавшуюся в эпицентре зомби-апокалипсиса, блокируют бойцы Росгвардии. Лишенные связи с внешним миром, Колян и его друзья начинают бороться с зомби самостоятельно.

Режиссер комедии Жанна Кадникова, в ролях – все те же «пацаны»: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Валентина Мазунина.

Рабочим названием фильма было «Реальные пацаны. Зомби не за горами». Один из эпизодов снимался на Заводе Шпагина. В его съемках принимали участие жители Перми, в том числе корреспондент «Комсомолки».

- После нескольких часов съемок я, как и многие, еле стоял на ногах от усталости, - рассказал Константин Кякинен. - Но, удивительное дело, после нескольких часов съемки режиссер массовкой был явно доволен: если сначала каждый пытался показать себя, то под утро мы были уже одной командой и выполняли все указания гораздо слаженнее. И когда нам сказали убегать от зомби, бросились врассыпную так, будто каждый день встречаем на улице вампиров.

А в официальной группе «Реальных пацанов» появился тизер фильма.