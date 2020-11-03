В Перми появятся 15 новых трамваев

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15 новых трамваев для Перми будут приобретены за счет краевого и городского бюджетов. Шесть из них должны прибыть в город уже в этом году.

- В новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха, - сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Новые трамваи должны иметь возможность автономного хода. В вагонах должно быть предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

Также в числе требований: вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров.