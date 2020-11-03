«Сломал руку и запирал в подвале». В Прикамье мужчина истязал маленьких детей своей сожительницы

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Житель Очера несколько месяцев издевался над маленькими сыновьями своей сожительницы. Он систематически их избивал, придираясь к малейшим пустякам. Старшего из мальчиков он дважды запирал в подвале квартиры и оставлял его там на долгое время. А в октябре 2019 года отчим, использовав незначительный повод, схватил ребенка за левую руку и с силой вывернул ее, отчего у мальчика оказался закрытый перелом.

Это увечье стало поводом для вмешательства правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело.

- Дети из семьи были изъяты и переданы в социальное учреждение, а мать несовершеннолетних ограничена в родительских правах, - рассказали в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Суд признал мужчину виновным в истязании двух несовершеннолетних детей, умышленном причинении вреда здоровью и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.