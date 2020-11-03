Театр «У Моста» примет «Большие гастроли»

Сцена из спектакля "Вино любви". Фото: Андрей Черных

Пермские театры до 8 ноября закрыты из-за коронавируса. Но есть надежда, что эти ограничения не будут продлены, так как с 20 по 22 ноября в Перми запланированы «Большие гастроли» Тюменского молодежного театра «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко.

Программа «Большие гастроли», созданная в 2014 году, - самый масштабный гастрольный проект России.

В рамках детско-юношеского направления «Больших гастролей» на сцене пермского театра «У Моста», пройдут показы трех спектаклей. Это «Вино любви» по рассказам Аркадия Аверченко (16+), спектакль будет показан 20 ноября в 19.00, комедия положений «Господин, который платит » (16+), 21 ноября в 18.00. Завершит гастроли спектакль по пьесе Николая Коляды «Носферату» (18+), завоевавший ряд наград Всероссийских и Международных театральных фестивалей. Он пройдет 22 ноября в 18.00.