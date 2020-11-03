Сбер наградил лучших участников проекта «QuestBusiness»

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Более 600 подростков Прикамья смогли принять участие в деловых играх «QuestBusiness» и освоить предпринимательские навыки с помощью образовательного чат-бота. Лучшие из участников получили подарки от Сбера.

В начале октября Пермский фонд развития предпринимательства создал в социальных сетях и мессенджерах образовательный чат-бот «QuestBusiness». Его пользователи в игровой форме могли узнать, как зарабатывать на своем хобби, каковы ошибки начинающих предпринимателей, а также познакомиться с историями успеха российских бизнесменов.

Обучение проходило на примерах реальных бизнес-кейсов. Своим опытом в видеоформате делились основатель онлайн-школ английского языка Skyeng Георгий Соловьев, владелец сети пиццерий по всему миру «Додо-пицца» Федор Овчинников, блогер, создательница бренда полезного поп-корна Holy corn Клава Кока (Клавдия Высокова) и другие успешные предприниматели. Сбер активно поддерживал реализацию данного проекта. После подведения итогов обучения были определены 40 лучших участников. Самые активные из них были приглашены на экскурсию в офис Пермского отделения Сбербанка и получили в подарок книги по созданию и развитию своего дела из библиотеки Сбера.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк,

«Сбербанк традиционно уделяет особое внимание подрастающему поколению. Это и повышение финансовой грамотности, и забота об образовании, и помощь в выборе будущей профессии. Возможность получать бизнес-образование с малых лет должна быть не только у юных жителей больших городов, но и у ребят в территориях. Подобные онлайн-проекты помогают уравнять шансы подростков и устранить территориальное неравенство, а в перспективе стать отличной площадкой для формирования и воспитания нового поколения предпринимателей и развивать малый и средний бизнес в регионе. Сбер с радостью поддерживает такие инициативы».

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Партнерами проекта выступили «Деловая среда», тьюторский центр «Выбор будущего», Министерство образования Пермского края и департамент образования Перми.

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