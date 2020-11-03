Владимир Путин обратился к участникам конкурса «Большая перемена»

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Президент России Владимир Путин провел встречу с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции.

- Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, - обратился к школьникам глава государства. - И те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу. Вы доказали, что все в ваших молодых руках, и все зависит только от вашей воли и настойчивости. И мы обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах.

В этом году в полуфинал конкурса «Большая перемена» прошли 92 школьника из Перми и 24 территорий Прикамья. В первом этапе участвовали 23 пермяка, из которых 6 получили приз зрительских симпатий. Всего в полуфиналах «Большой перемены» из 14 субъектов Приволжского федерального округа приняли участие более тысячи школьников.

Победители конкурса – ученики 10-11 классов - получат 1 миллион рублей, а также смогут поступить в лучшие вузы России. По 200 тысяч рублей смогут получить ученики средних классов. Кроме того, в следующем году финалистам вручат путевки в детский лагерь «Артек».

Президент заметил, что личный успех миллионов российских школьников определяет благополучие и динамичное развитие всей России.

- Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, – обратился Владимир Путин к участникам конкурса. – Но главное, благодаря «Большой перемене» у сотен тысяч школьников, у наших молодых граждан России появилась еще одна площадка для самореализации, независимо от места жительства и возможностей родителей. И чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперед нашей страны.