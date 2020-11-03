В центре Перми мужчина разбился насмерть

Полиция проводит проверку по факту произошедшего ЧП на Компросе. Фото: Василий Вахрин

Сегодня, 3 ноября, около семи часов утра на Комсомольском проспекте погиб 25-летний мужчина. По информации источника, знакомого с ситуацией, молодой человек упал с высоты четвертого этажа со строительных лесов.

Строители проводят ремонт фасада дома на Комсомольском проспекте, 31 а, где упал человек. Он получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте, до прибытия «скорой».

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.