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Происшествия

В центре Перми мужчина разбился насмерть

ЧП произошло на Комсомольском проспекте
Анна Маркова
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Полиция проводит проверку по факту произошедшего ЧП на Компросе.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего ЧП на Компросе.

Фото: Василий Вахрин

Сегодня, 3 ноября, около семи часов утра на Комсомольском проспекте погиб 25-летний мужчина. По информации источника, знакомого с ситуацией, молодой человек упал с высоты четвертого этажа со строительных лесов.

Строители проводят ремонт фасада дома на Комсомольском проспекте, 31 а, где упал человек. Он получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте, до прибытия «скорой».

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

ЧП