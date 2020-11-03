Мобильные пункты, в которых можно поставить прививку от гриппа, приедут в Мотовилихинский район

Всего на данный момент от гриппа в регионе привито 838 543 челлвек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми на этой неделе мобильные бригады медиков, занимающиеся вакцинацией от гриппа, приедут в Мотовилихинский район. На этой неделе прививочные пункты откроются у двух торговых центров:

3 ноября (вторник) автобус с 12.00 до 16.00 будет дежурить у ТЦ «Гудвин» (улица Уральская, 63);

5 ноября (четверг) с 12.00 до 16.00 – у ТЦ «Кит» (улица Крупской, 79а).

- За прошлую неделю мобильными прививочными бригадами было привито почти 450 человек, - сообщает Министерства здравоохранения Прикамья. - Всего на данный момент в регионе привито 838 543 человек. В регион поставлено 958 372 дозы: 585 640 доз для взрослых, 372 732 дозы для детей.