В Пермском крае коронавирусом заразился еще 171 человек

Общее число заболевших с начала пандемии превысило 14 тысяч. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 171 человека. Роспотребнадзор сообщает, что 95 человек проходят лечение в больницах, 76 - амбулаторно на дому. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 14 тысяч и достигло 14 050.

Ежесуточный прирост больных составил 1,2% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 2 ноября - 1,06).

Из 171 заболевших - 64 мужчины, 105 женщин и 2 ребенка. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 31 человек, 85 человек в возрасте 45-65, 53 человека старше 65 лет.

Скончались за сутки еще 8 человек с коронавирусом.