«Как пройти в библиотеку?». По цифровой карте жителя

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Цифровая карта позволит получить жителям Пермского края оплатить проезд в транспорте, школьники смогут использовать карту в качестве пропуска, а также получить по ней питание. Для студентов и школьников цифровая карта станет электронным читательским билетом для посещения библиотеки. Также к карте будут подключены программы лояльности коммерческих структур и банков, право на получение скидок при оплате товаров и услуг.

- Цифровая карта жителя Пермского края станет персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Карта позволит удобно и безопасно получать услуги без предоставления большого количества подтверждающих документов. Нашим жителям необходимо такое высокотехнологичное решение.

Виртуальную цифровую карту можно будет хранить на мобильнике, а пластиковый аналог – на базе банковской карты.

Как сообщили в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, запуск проекта планируется в первой половине 2021 года.

Единым окном для получения QR-кода – виртуальной карты с персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе – станет портал «Управляем вместе». Для создания виртуальной карты жителям Прикамья необходимо зарегистрироваться на портале «Управляем вместе» через профиль Госуслуг. У зарегистрированных ранее пользователей в личном кабинете появится информация о согласии на генерацию QR-кода при объявлении пилотного запуска проекта.