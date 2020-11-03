«Ему было всего 41». В Перми от коронавируса умер преподаватель университета

Василий Шадрин скончался от коронавируса. Фото: Facebook Михаила Нечаева.

«Сегодня ушел из жизни от COVID-19 наш коллега, историк и просто солнечный, замечательный, очень жизнерадостный человек - Василий Олегович Шадрин. Ему в декабре исполнилось бы 42 года. Василий мы всегда будем помнить тебя...», - написал о преподавателе пермского вуза в социальных сетях его коллега Михаил Нечаев.

Под постом десятки комментариев от коллег, студентов, друзей, которые не верят, что такое могло случиться и соболезнуют родным и близким Василия Шадрина.

Василий Олегович преподавал в ПНИПУ несколько дисциплин, в том числе историю.