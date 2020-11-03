Первая премия отправилась в Киргизию. В Перми завершился конкурс артистов балета «Арабеск»

Кубаныч Шамакеев и Лири Вакабаяси. Фото: Андрей Чунтомов

Подведены итоги XVI Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Он проходил в Пермском театре оперы и балета с 24 октября по 2 ноября. Участие в конкурсе приняли 34 молодых артиста балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, а из Аргентины, Греции, Кыргызстана, Турции, Финляндии и Японии.

- Изначально на этот конкурс было такое количество заявок, что мы не знали, каким образом мы смогли бы оценить всех желающих принять в нем участие, - рассказал народный артист СССР Владимир Васильев, художественный руководитель «Арабеска». – Но пандемия внесла свои жесткие коррективы. В связи с закрытием границ и ограничениями в нашей стране большинство участников не смогли приехать.

Гран-при в этом году вновь не было присуждено. Первую премию получил Кубаныч Шамакеев из Кыргызстана. Ему же достался приз Георгия Зорича «Танцовщику за чистоту техники и артистичность исполнения», а вместе с партнершей Лири Вакабаяси из Японии он был удостоен премии жюри прессы.

Пермским артистам достались: вторая премия в младшей группе, которую разделили между Викторией Снигур и Дианой Товтын и третья премия, которую поделили между Дарьей Чугуновой и Ульяной Мокшевой, а также третья мужская премия в старшей группе, ее вручили пермяку Марату Сафину и Расмусу Алгрену из Финляндии.