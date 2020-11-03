«Стало в два раза больше». В Минздраве рассказали, сколько пациентов в Прикамье на аппаратах ИВЛ

Все пациенты на ИВЛ находятся в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В октябре в Пермском крае пациентов, которые находятся на ИВЛ стало в два раза больше, с 78 до 154 человек. Все пациенты на ИВЛ находятся в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав региона.

По словам врачей, 8 из 10 человек с тяжелой формой коронавируса не носили маски.

В Пермском крае разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией. Мера вынужденная, ежедневно в регионе регистрируют более 150 заболевших, больше ста из них в Перми.

Минздрав региона сообщает, что на сегодня перепрофилировано еще 111 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.