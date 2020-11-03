«Хватало на месяц, сейчас – на 4-7 дней». В Прикамье обеспечат бесперебойную поставку кислорода для пациентов с COVID-19

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- Общаюсь с главврачами больниц, где развернуты ковидные отделения, они говорят, что существенно увеличилось потребление кислорода. То, чего раньше хватало на месяц, сейчас уходит за 4-7 дней, - рассказал на аппаратном совещании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и поставил задачу решить этот вопрос в течение недели. – Мы не должны допустить перебоев в поставках кислорода, как это случилось в других регионах страны. Необходимо уже сейчас, пока у нас есть запасы, предусмотреть бесперебойные поставки и техническую исправность, либо замену оборудования.

Отвечать за поставки кислорода в медорганизации региона будет и.о. заместителя председателя правительства по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров.

По словам и.о. министра здравоохранения Прикамья Евгения Рожнева, увеличилось число пациентов, которым показана терапия кислородом.

- Прогнозируя рост заболеваемости, еще летом специалисты Министерства проработали возможность дополнительной поставки аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов в регион, - отметил Евгений Рожнев. - Уже со второй половины сентября данные поставки осуществляются, что позволило при необходимости сразу переводить всех нуждающихся пациентов на кислород. Сейчас медучреждения в достаточном объеме обеспечены кислородом и оборудованием.