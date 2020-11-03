Сотрудников «Азота» наградили министерскими грамотами

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Восьми сотрудникам филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вручены почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Это одна из самых весомых наград для сотрудников химической отрасли.

Ежегодно лучшие азотчики получают ведомственные знаки отличия в труде Министерства промышленности и торговли РФ за высокие производственные достижения, большой личный вклад в развитие химической промышленности, многолетний добросовестный труд. Награды сотрудникам вручил директор предприятия в актовом зале заводоуправления.

Андреи Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– Грамоты действительно долгожданные, обычно мы их вручаем в наш профессиональный праздник – День химика. Но в этом году пандемия внесла свои коррективы, награды пришли позже. Горжусь тем, что работаю бок о бок с настоящими профессионалами, которые добросовестно относятся к своему делу, вкладывают в работу душу.

Елена Пушкарева, аппаратчик производства мочевины цеха карбамида филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– Работаю на «Азоте» 32 года, всю жизнь в цехе карбамида. Подразделение, коллеги и весь завод в целом занимают одно из главных мест в моем сердце. Не ожидала получить такую весомую награду. Очень приятно, что руководство завода ценит и поощряет наш труд.