В Пермском крае еще 111 коек отдали для больных коронавирусом

В ближайшие две недели еще 120 дополнительных коек планируется развернуть в клинике РЖД в м/р Парковом в Перми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией. Мера вынужденная, ежедневно в регионе регистрируют более 150 заболевших, больше ста из них в Перми.

Минздрав региона сообщает, что на сегодня перепрофилировано еще 111 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Дополнительные места развернуты в четырех медицинских учреждениях в Перми, Кудымкаре и Соликамске. В частности, в МСЧ № 1 и ГБ №6 краевой столицы для приема больных с COVID-19 подготовлены еще по 30 коек, также 30 мест открыто в больнице Коми-Пермяцкого округа и 21 – в Соликамской ГБ.

Коечный фонд для пациентов с ковид в регионе составляет 4189, они находятся в 29 медицинских организациях. Больше всего в Перми - 13, а также Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле и Пермском районе.

В ближайшие две недели еще 120 дополнительных коек планируется развернуть в клинике РЖД в м/р Парковом в Перми.