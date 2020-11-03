«Погибли на месте». В Пермском крае произошло смертельное ДТП

Водитель легкового автомобиля и пассажир скончались на месте. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

Пермском районе, 2 ноября, около 22 часов случилась серьезное ДТП. По автодороге Верхние Муллы Нестюково. За рулем автомобиля «Шевлоле Круз» был 38-летний водитель, жителя деревни Катино Кунгурского района.

На 5 километре трассы водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым «Мерседесом». Удар был сильнейший, легковушка восстановлению не подлежит. Водитель легкового автомобиля и его пассажир были зажаты в искореженном автомобиле, чтобы извлечь их понадобилась помощь спасателей. К сожалению, оба мужчины скончались на месте аварии.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГУВД по Пермскому краю.