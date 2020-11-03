Коронавирус за сутки выявили у жителей 24 территорий Прикамья

Больше всего заболевших COVID-19 в Перми - 107 случаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае по последним данным выявили 168 заболевших за сутки. Они проживают в 24 муниципальных образованиях.

По информации регионального Роспотребнадзора больше всего заболевших COVID-19 в Перми - 107 случаев. В Пермском муниципальном районе - 9 положительных тестов, в Березниках - 8, в Чернушке - 5, в Верещагино - 4. По три заболевших в Кунгуре, Краснокамске, Очере и Соликамске. По два случая выявлено в Чайковском, Добрянке, Горнозаводске, Чусовом, Бардымском и Березовском муниципальных округах, Кунгурском и Куединском муниципальных районах.

В ЗАТО «Звездный», Красновишерске, Лысьве, Нытве, Октябрьском, Сиве, Суксуне COVID-19 обнаружили у одного из жителей.

Всего в Пермском крае выявлено 13879 заболевших. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.