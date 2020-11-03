В Пермском крае назначен новый руководитель Минимущества

Исполняющим обязанности министра управления имущества и градостроительной деятельности Пермского края назначена Ольга Андрианова. Фото: Василий Вахрин

Исполняющим обязанности министра управления имущества и градостроительной деятельности Пермского края назначена Ольга Андрианова. Такое распоряжение 28 октября подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает издание Business Class.

Андрианова начала свою трудовую деятельность в Пермском УФАС России в 2010 года. В то время в антимонопольное ведомство возглавлял Дмитрий Махонин. Ольга Андрианова прошла путь от специалиста-эксперта до заместителя руководителя управления. Эту должность она занимала с ноября 2019 года и до перехода в краевое правительство.

До нее пост главы Минимущества занимал Николай Гончаров. В сентябре он покинул его по собственному желанию.