В Пермском крае нашли погибшей мать троих детей

Екатерина Асанова. Фото поискового отряда «Регион59»

- Найдена, погибла, приносим соболезнование родным и близким, - сообщили волонтеры поискового отряда Регион59 к записи о пропавшей 29-летней Екатерине.

Напомним, Екатерина ушла из дома в селе Ореховая гора Чернушинского района в пятницу, 9 октября, и пропала. Родственники девушки написали заявление в полицию, с тех пор ее искали волонтеры и полицейские.

В понедельник, 2 ноября, стало известно, что Екатерину нашли погибшей. У нее остались трое детей: двое мальчиков, одному 8 лет, второму 1 год и два месяца и семилетняя девочка.

По информации от источника в правоохранительных органах, девушка могла умереть не своей смертью.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сделал фото с видом на порт и отправил в интернет». Последние минуты жизни пермского подростка, которого нашли в Каме

Тело школьника из воды вытащил рыбак (подробнее...)