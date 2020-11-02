Жительница Прикамья сменила фамилию, чтобы не платить алименты

На должницу составили протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", а также назначили 12 суток административного ареста Фото: архив "КП"

Судебным приставам Кизела и Александровска поступило постановление о взыскании с 27-летней девушки алиментов на свою 9-летнюю дочь.

- Свои родительские обязанности молодая женщина не исполняла, нигде не работала и жила в свое удовольствие. Накопив долг в размере более 300 тысяч рублей, она сменила место жительства и исчезла из поля зрения судебных приставов, в результате чего ее объявили в розыск, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Вскоре судебные приставы выяснили, что женщина вышла замуж, сменила фамилию и живет на полном обеспечении мужа. А о своей 9-летней дочке она и не вспоминает.

На должницу составили протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", а также назначили 12 суток административного ареста.