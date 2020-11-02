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С 30 октября по 1 ноября на территории Пермского края провели профилактическое мероприятие «Опасный водитель». За время проверки сотрудники ГИБДД отстранили от управления 107 водителей без права вождения и 120 водителей с признаками опьянения.

- В отношении 14 водителей, задержанных повторно за пьянство за рулем, собраны материалы проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии приводит к ДТП с тяжкими последствиями.