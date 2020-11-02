Энергетики «Т Плюс» уложили в Перми более 44 тысяч кв. метров нового асфальта

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в период подготовки к осенне-зимнему периоду восстановили в Перми порядка 44 тыс. кв. метров асфальтового покрытия. Благоустройство проведено в местах проведения летних ремонтов и перекладок теплосетей, в том числе, на городских дорогах и междворовых проездах. Таким образом, объекты улично-дорожной инфраструктуры приведены в нормативное состояние для повышения комфорта жизни горожан

По итогам летней ремонтной кампании энергокомпания уложила в краевой столице порядка 33 тыс. кв. м дорожного покрытия, заасфальтировала почти 4,5 тыс. кв. метров парковочных карманов и обновила более 6,5 тыс. кв. метров тротуаров. Эти меры направлены на улучшение условий движения автомобильного транспорта и перемещения пешеходов.

Также энергетики выполнили отсыпку 40,5 тыс. кв. метров газонов и установили 4,2 тыс. погонных метров бордюрного камня. При таких работах соблюдаются стандарты содержания объектов внешнего благоустройства. Главная цель – улучшить внешний облик городских улиц и создать комфортные условия городской среды.

«Благоустройство мест ремонтов является таким же значимым компонентом летней подготовки, как перекладки и проверка теплосетей. Наша задача – привести каждый объект в нормативное состояние, и сделать лучше, чем было до начала работ. Энергокомпания прилагает максимум усилий, чтобы не просто обеспечить жителей теплом и горячей водой, но и улучшить комфорт жизни горожан», отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

В межсезонье энергетики провели перекладки теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Революции и Островского. Выполнено техническое перевооружение тепломагистралей на улицах Солдатова, Чайковского, и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамская, Автозаводская, Маршала Рыбалко, Чистопольская, Сивашская.

Всего этим летом в рамках масштабной модернизации тепловых сетей энергетики «Т Плюс» и Пермской сетевой компании заменили в Перми порядка 27 км магистральных и распределительных тепловых сетей. Это позволит надежно подавать тепло и горячую воду в дома пермяков в отопительном сезоне 2020-2021 годов.