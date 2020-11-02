Пермяки могут воспользоваться оставшимися поездками на проездном в другом месяце

Неистраченные поездки в транспорте у пермяков больше не сгорят. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Неистраченные поездки в транспорте у пермяков больше не сгорят. В Перми приняты новые правила использования проездных документов. Теперь их можно перенести на следующий период.

Для этого нужно пополнить баланс и соблюсти при этом два условия: оплатить такое же количество поездок, что и ранее, и сделать это до истечения срока действия проездного, сообщает Business Class. Неиспользованные поездки суммируются с новыми, а срок действия начнет исчисляться с момента пополнения.

Кроме того, поездки можно перенести на планируемое время использования либо вернуть стоимость проездного, обратившись к оператору (МКУ «Гортранс»). Это работает только в том случае, если за период действия проездного пассажир не совершил ни одной поездки.