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Пермяки могут воспользоваться оставшимися поездками на проездном в другом месяце

Вступили в силу новые правила их использования
Анна Маркова
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Неистраченные поездки в транспорте у пермяков больше не сгорят.

Неистраченные поездки в транспорте у пермяков больше не сгорят.

Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Неистраченные поездки в транспорте у пермяков больше не сгорят. В Перми приняты новые правила использования проездных документов. Теперь их можно перенести на следующий период.

Для этого нужно пополнить баланс и соблюсти при этом два условия: оплатить такое же количество поездок, что и ранее, и сделать это до истечения срока действия проездного, сообщает Business Class. Неиспользованные поездки суммируются с новыми, а срок действия начнет исчисляться с момента пополнения.

Кроме того, поездки можно перенести на планируемое время использования либо вернуть стоимость проездного, обратившись к оператору (МКУ «Гортранс»). Это работает только в том случае, если за период действия проездного пассажир не совершил ни одной поездки.