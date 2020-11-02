«Пила и била». В Прикамье у многодетной матери забрали детей

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В Краснокамске мать троих малолетних детей - 4-х и 5-ти лет - не исполняла свои родительские обязанности: не заботилась о здоровье своих чад, не обращала внимания на их физическое и психическое состояние, никак не участвовала в воспитании, а временами проявляла жестокость.

Требования надзорных органов об исправлении ситуации в семье женщина игнорировала, при этом часто пила и нигде не работала. В результате детей из семьи забрали, а саму горе-мать осудили.

- Суд приговорил виновную к 400 часам обязательных работ — сообщили в пресс-службе Краснокамской прокуратуры.