«Горел вместе с мусором». В Перми в огне погиб мужчина

Пожарные обнаружили на месте пожара погибшего мужчину.

На улице Химградской в Кировском районе 31 октября погиб мужчина. Несчастный случай произошел на теплотрассе. По всей видимости, погибший, пытаясь согреться, развел огонь. Приехавшие на вызов пожарные потушили возгорание и обнаружили мертвого мужчину.

- Мужчина находился в очаге возгорания среди мусора, - сообщает МЧС по Пермскому краю. - Пожарными и полицией проводится проверка по факту обнаружения погибшего на теплотрассе.

Похожий случай произошел 2 ноября на улице Народовольческой, но мужчина без определенного места жительства остался жив. На нем загорелась одежда, он сам справился с огнем, получив небольшой ожог.