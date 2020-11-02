Автомобили смогут проехать по новой дороге в обход Чусового уже в ноябре

Дорога в обход Чусового.

До конца ноября будет открыто движение по обходу Чусового по временной схеме. Об этом сообщает в своем Instagram министр транспорта Пермского края Николай Уханов. До весны автомобили будут ездить по обходу. Весной 2021 года временно движение будет закрыто для завершения всех работ. Ввод объекта в эксплуатацию по графику - 2021 год.

- В этом году велась активная работа по возведению насыпи и устройству дорожной одежды (щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие толщиной 12см) на участке примыкания к автодороге Полазна-Чусовой протяженностью 1,5 км, - сообщает Николай Уханов. - Сейчас ведутся аналогичные работы. Осталось доделать участок длиной 700 метров.

Новая дорога разгрузит Чусовой от потока автомобилей, движущегося север Пермского края, а путь для автомобилистов станет короче.