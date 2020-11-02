В Перми без крыши над головой осталась многодетная семья

В частном доме жила семья с пятью детьми. Фото: кадр видео chp_59.

В Перми 1 ноября случился страшный пожар, который оставил без крыши над головой 10 человек, среди которых 5 детей.

Около 16 часов пожарным поступил звонок о возгорании на улице Куликовская, 16, это микрорайон Голованово. Горел частный деревянный дом площадью 90 квадратных метров и надворные постройки. Из дома эвакуировались 5 взрослых и 5 детей. Огонь очень быстро охватил весь дом, спасать было уже нечего, дом полностью выгорел.

- По факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается сотрудниками надзорной деятельности, - сообщает МЧС по Пермскому краю.

С наступлением прохладной погоды пермяки стали использовать обогреватели и печное отопление. Пожарные просят жителей региона соблюдать меры безопасности.