Екатерина Сорокина из Краснокамска стала призером чемпионата России по плаванию

Екатерина Сорокина на фото слева. Фотография предоставлена: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Екатерина Сорокина завоевала серебряную и бронзовую медали чемпионата России по плаванию. Соревнования прошли в Казани с 25 по 30 октября, в них приняли участие более 600 сильнейших пловцов страны.

Прикамская спортсменка стала второй на дистанции 800 метров вольным стилем, показав время 8:45.63. В заплыве на 1500 метров вольным стилем она завоевала «бронзу», преодолев дистанцию за 16:47.91 и установив новый рекорд Пермского края.

Чемпионат России по плаванию на длинной воде должен был пройти в апреле и стать квалификационным для отбора на Олимпийские игры в Токио. Из-за пандемии Олимпиаду перенесли на 2021 год и турнир утратил свое квалификационное значение, но все равно остался ключевым стартом. В Казани выступили рекордсмен мира Антон Чупков, призеры чемпионатов мира Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Дарья Васькина, Мартин Малютин, Олег Костин. Соревнования прошли в присутствии зрителей на трибунах.

Екатерина Сорокина является мастером спорта и входит в основной состав сборной России по плаванию на открытой воде. Она тренируется в краснокамском бассейне «Дельфин» под руководством Лидии Владимировны Бирюковой. В 2019 году спортсменка стала бронзовым призером первенства Европы по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км. В 2020 году в копилке ее достижений «золото» и «серебро» чемпионата и первенства России по плаванию на открытой воде, серебряная медаль Кубка России по плаванию на открытой воде, пятое место на Кубке Европы по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — спорту» поддерживает развитие плавания в Пермском крае. Благодаря спонсорской помощи предприятия для ведущих спортсменов края проводятся тренировочные мероприятия, члены краевой сборной выступают на соревнованиях различных уровней.