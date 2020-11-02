В Пермском крае коронавирусом заболели еще 168 человек

С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 13 879 пермякам. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 168 человек. По информации Роспотребнадзора, 104 человек проходят лечение в больницах, 64 - амбулаторно на дому. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 13 879 жителям региона.

- Коэффициент распространения болезни на сегодня 1,06 (на 1 ноября – 1,07). Из 168 новых заболевших - 88 мужчин, 78 женщин и 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 23 человека, 73 человека в возрасте 45-65, 70 человек старше 65 лет.

За сутки в регионе скончались 6 человек с коронавирусом, выздоровели 96.