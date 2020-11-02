В Прикамье женщина вскрыла автомат с игрушками и забрала из него деньги

Девушку задержали полицейские, она призналась в краже. Фото: Василий Вахрин

В Нытве 32-летняя женщина попалась на краже из автомата с игрушками. В полицию обратился владелец аппарата. Он обнаружил, что в нем нет 4000 рублей. Аппарат стоял в продуктовом магазине. Продавцы рассказали, кто мог совершить кражу, полицейские вычислили воровку.

Женщина призналась в преступлении и рассказала, что раньше работала с подобными игровыми автоматами и знала, как как достать из него деньги. Она подобрала ключи и забрала деньги.

- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.