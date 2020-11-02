Пермьстат: жители Пермского края стали чаще болеть пневмонией

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно данным Пермьстата, в Пермском крае за январь-сентябрь 2020 года отмечается снижение инфекционной заболеваемости населения. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года население края в 2 раза реже стало реже болеть ветряной оспой, в 1,6 раза скарлатиной, в 1,1 раза острыми инфекциями верхних дыхательных путей. В то же время пневмонией стали болеть чаще почти в 2 раза (21826 против 11599 случаев в январе-сентябре 2019 года).

Отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 1,6 раза и гепатитами в 2,9 раза.

Заболеваемость в ряду социально-значимых болезней также снизилась. Число диагностированных заболеваний сифилиса сократилось на 49,3%, туберкулеза на 19,3%, ВИЧ-инфекций на 18,2%. Среди детей и подростков от 0-17 лет также наблюдается стойкое снижение заболеваемости ВИЧ-инфекциями (в 1,9 раза), инфекционными и паразитарными болезнями на 28% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.